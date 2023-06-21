الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت شعار "نتوحد من أجلهم".. استمرار تنظيم فعاليات مراكز التوحد للبنين والبنات بالشرقية

مراكز الشباب
مراكز الشباب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع وخاصة ذوي القدرات والهمم وذلك بدمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم، مؤكدا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءا لا يتجزأ منه.

وفي هذا الإطار أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى استمرار فعاليات تدريب أطفال التوحد تحت شعار (نتوحد من أجلهم) والتي تأتي ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء في المدرسة أو المنزل ومساعدتهم في تعلم طرق التعامل مع الآخرين بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعاليات يتم تنفيذها بمركزي شباب ديرب نجم وناصر بالزقازيق وتضم عددا من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات من مركزي الشباب بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وإشراف نخبة من المدربين المتخصصين وفقاً للخطة التدريبية الموضوعة لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

استمرار فعاليات إكتشاف مواهبهم اهتمام اطفال التوحد الاهتمام بالشباب

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