آنخيل دي ماريا يقترب من العودة إلى بنفيكا البرتغالي

يحوم الغموض حول مستقبل النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، جناح يوفنتوس الإيطالي السابق، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن في وقت سابق، رحيل دي ماريا عن صفوف الفريق بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023، ولم يوّقع مع أي نادٍ جديد حتى الآن.

دي ماريا يقترب من العودة إلى بنفيكا البرتغالي في الصيف

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن آنخيل دي ماريا يقترب من العودة إلى ناديه السابق بنفيكا البرتغالي.

وكان دي ماريا قد رحل عن صفوف فريق بنفيكا البرتغالي، قبل 13 عامًا، وتحديدًا في يوليو 2010 لينضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن دي ماريا سيوّقع على عقود عودته إلى بنفيكا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن آنخيل دي ماريا سيوّقع على عقد مع بنفيكا لمدة عام واحد فقط، حتى 30 يونيو 2024.

يأتي ذلك رغم التقارير الصحفية التي ربطت اسم دي ماريا بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي ومزاملة مواطنه ليونيل ميسي.

يذكر أن يوفنتوس قد أنهى الموسم الماضي 2022 - 2023، بالتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة.