مانشستر يونايتد يدخل صراع الحصول على خدمات ديكلان رايس

دخل مانشستر يونايتد الإنجليزي، الصراع مع نظيره أرسنال ومانشستر سيتي، للحصول على خدمات ديكلان رايس متوسط ميدان وست هام.

وقالت صحيفة “تيليجراف” البريطانية، إن اليونايتد مهتم بقوة للحصول على رايس وسيدخل بقوة في سباق الحصول عليه، حيث مستعد أن يعرض مبلغ مالي بجانب لاعبان وهم هاري ماجواير وسكوت ماكتومناي لإغراء وست هام.

وكان أرسنال أول المهتمين بضم رايس، وتم رفض عرضهم الثاني من وست هام منذ أيام، حيث يستعدون لتقديم عرض ثالث وأخير خلال الأيام.

كما دخل مانشستر سيتي في سباق الحصول على خدمات اللاعب بجانب اهتمام أيضًا من بايرن ميونخ الألماني.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف عام 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.

ولعب رايس 245 مباراة مع وست هام منذ بداية مسيرته مع الفريق الأول، وسجل 15 هدفًا وصنع 13 لزملائه.