الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان يهنئ المصريين بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، كلمة في نهاية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لتهنئة الشعب المصري والقيادة السياسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو. 

وقال جبالي: "يطيب لي في هذه الأيام الجليلة المباركة والحجيج يتوافـدون مـن مشارق الأرض ومغاربهـا إلى الأراضي الحجازية لأداء مناسك الحج لهذا العام، أن أتوجه بأسمى واسمكم جميعًا بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري الكريم وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجـل، أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعوب العالم بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "يتزامن مع هذه الذكرى الإيمانية الجليلة، احتفال مصر في الثلاثين من شهر يونيو الجاري الثورة المجيدة التي سطّرت خلالها جماهير مصرنا الغالية بإرادتها الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وبرهنت بعزيمتها القوية على أن الشعـوب حين تنتفض لا يقف أمامها أي عائق".

وأكمل: "هي أيضًا الثورة التي غيّرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر وكتبت بحروف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقة على كل المستويات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة مجلس النواب عيد الأضحى ثورة 30 يونيو

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