الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجدد الخلافات.. ريشي سوناك يواجه انقسامات الحزب البريطاني الحاكم

بوريس جونسون وريشي
بوريس جونسون وريشي سوناك

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه قد يتم إصدار تقرير إضافي للجنة الامتيازات، والذي من المقرر أن ينتقد أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين الذين هاجموا تحقيقًا في قضية بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ما قد يضع ريشي سوناك في مأزق من تجدد الخلاف داخل الحزب الحاكم.

بينما يقول حلفاء جونسون إن رئيس الوزراء السابق حريص على المساعدة في فترة "السلام والهدوء" بعد تصويت مجلس العموم يوم الاثنين، والذي أيد النتائج التي توصلت إليها لجنة الامتيازات بأنه كذب مرارًا وتكرارًا على البرلمان، فإن التقرير الإضافي قد يعرض ذلك للخطر.

تقرير جديد وتفاقم الخلافات 

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه في التحقيق المكون من 106 صفحات والذي وجد جونسون ضلل النواب في طمأنة مجلس العموم مرارًا وتكرارًا أنه لم يكن على علم بأي انتهاكات حدثت خلال فترة إغلاق فيروس كورونا، وأدانت الأغلبية المحافظة ما وصفته بـ "محاولة متواصل، تبدو منسقة على ما يبدو" لتقويض أعضائها وعملية التحقيق"، وقالت إنها ستصدر "تقريرًا خاصًا" تكميليًا في هذا الأمر، والذي يمكن نشره الأسبوع المقبل.

وتابعت أنه في حين أنه من غير المعروف ما سيقوله التقرير الإضافي، حتى لو لم يذكر أسماء أعضاء البرلمان، فقد يغضب أنصار جونسون، ما يعرض محاولات سوناك لتهدئتهم والقضاء على الخلافات والانقسامات داخل الحزب للخطر.

جادل بعض حلفاء جونسون في حزب المحافظين بأنهم سواء وافقوا أم لا على القرار بشأن تضليل البرلمان، فإن قرار اللجنة بتعليقه لمدة 90 يومًا - غير قابل للتنفيذ لأنه تنحي - ويظهر التقرير الخاص تجاوزًا.

رفض داونينج ستريت بثبات إبداء رأي سوناك في تصويت يوم الاثنين، أو حتى ما إذا كان يعتقد أن جونسون قد ضلل النواب، بعد أن تغيب رئيس الوزراء عن المناقشة بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين أن الغموض المتعمد يتجنب خطر إثارة المزيد من الانزعاج لنواب المحافظين الموالين لجونسون، فقد دفع حزب العمال والديمقراطيين الأحرار إلى وصف سوناك بأنه مذعور من حزبه ومن المرجح أن يستغل من قبل كير ستارمر في مُسائلة رئيس الوزراء المقررة اليوم الأربعاء.

وكانت سلسلة من الوزراء من بين 354 نائبا وافقوا على التقرير يوم الإثنين، 118 منهم من المحافظين، بينما صوت سبعة نواب ضد تقرير لجنة الامتيازات.

سوناك جونسون رئيس الوزراء حزب المحافظين البريطاني لجنة الامتيازات تقرير

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