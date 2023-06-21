كل ما أشيع غير حقيقى.. "الدستور" تكشف سبب غياب هنا جودة عن بطولة المغرب

فجّر غياب هنا جودة، الملقّبة بـ"معجزة تنس الطاولة"، عن بطولة إفريقيا للناشئات تحت 19 سنة في المغرب، ضجة كبيرة وتساؤلات عدة خلال الساعات الماضية.

وعلل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عدم سفر هنا جودة لرفص اتحاد اللعبة سفر مدربها الخاص معها، وإسناده المهمة الفنية للإشراف عليها خلال البطولة إلى مدرب الاتحاد.

وأرجع آخرون غياب هنا جودة عن بعثة المنتخب إلى "إفساح الطريق أمام إحدى زميلاتها للظهور بمظهر قوي في البطولة".

وحصلت "الدستور" على خطاب أرسلته والدة اللاعبة إلى اتحاد تنس الطاولة تعتذر فيه عن عدم مشاركة ابنتها في البطولة الإفريقية، وذلك لمشاركتها في بطولة زغرب الدولية للسيدات، وتعذر وجودها للسفر مع المنتخب.

اعتذار والدة هنا عن المشاركة فى البطولة الافريقية

من جانبه أكد خالد الصالحي، رئيس الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة، لـ"الدستور"، أن عدم مشاركة هنا في البطولة الإفريقية لا يعود لعدم سفر مدربها معها.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي رحب بمشاركتها في البطولة، لكن مشاركتها في بطولة زغرب الدولية هو ما حال دون وجودها في بطولة المغرب.

وحول ما أثير عن رفض الاتحاد المصري سفر مدربها الخاص، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي أن الاتحاد الإفريقي كان بمقدوره توفير تذاكر طيران وإقامة لمدربها الشخصي دون تحميل اللاعبة أو الاتحاد المصري أي نفقات، لكن مشاركة هنا فى بطولة زغرب الدولية، والتى تعتبر الأفضل لها في تلك الفترة، هو سبب اعتذارها عن المشاركة فى البطولة الإفريقية.