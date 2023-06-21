الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

البلوجر نويل روبرتسون يوجه الشكر للشركة المتحدة بعد استضافته فى زيارة للمتحف الكبير (فيديو)

البلوجر نويل روبرتسون
البلوجر نويل روبرتسون

وجه البلوجر الشهير نويل روبرتسون الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد استضافته في زيارة للمتحف الكبير من خلال فريق عمل من الشباب.

وعبر فيديو نشرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك قال روبرتسون، «شكرا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استضافتي وكان يوما رائعا وشكرا لكل الشعب المصري».

وظهر نويل وهو يرقص رقصته الشهيرة مع عدد من الشباب بالمتحف المصري الكبير وخلال نهاية جولته حرص على توجيه الشكر لمصر وللمتحدة.

وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن استضافة البلوجر والمؤثر الشهير نويل روبرتسون من خلال أحد أقوى برامجها، حيث يحل البلوجر الشهير ضيفًا مع الإعلامية منى الشاذلى عبر برنامجها "معكم منى الشاذلى" على قناة CBC، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة في البرنامج الذي يذاع أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في تمام التاسعة مساءً، والإعادة يومي السبت والأحد الساعة 11 مساءً.

ويحكي المؤثر العالمي عن الكثير حول رحلته إلى مصر، والتي يتابعها الملايين حول العالم، حيث يعد من أهم المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تيك توك.

البلوجر الشهير نويل روبرتسون نويل روبرتسون المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيس بوك

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