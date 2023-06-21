جهاز تنمية المشروعات يقيم معرض "اشتري فن مصري" للمشغولات الحرفية

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدولة التي تهدف لدعم المنتجات المصرية التي تتمتع بميزة تنافسية مرتفعة وقدرة على التصدير ومنها المنتجات الحرفية والتراثية، للترويج للمنتجات الأصيلة التي تشتهر بها مصر من ناحية، ودعم المشروعات الحرفية وتعزيز قدرتها من توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين بمختلف المحافظات وخاصة المحافظات الحدودية والصعيد.

جاء ذلك على هامش افتتاح معرض "اشتري فن مصري" للمشغولات الحرفية والتراثية في دورته الحادية عشر، والذي افتتحه السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية نيابة عن وزير الخارجية وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية؛ والذي تستضيفه وزارة الخارجية على مدار يومى 21 و22 يونيو 2023 حيث تم دعوة كافة الوفود الدبلوماسية والجاليات الأجنبية في مصر لزيارة المعرض بهدف تعريفهم بالمنتجات المصرية العريقة.

وأوضح رحمي أن معرض "اشتري فن مصري" يهدف إلى تعريف السفراء والدبلوماسيين بالمنتجات الحرفية والتراثية التي يصنعها الشباب المصري، بما يساهم في فتح قنوات اتصال تسويقية بين الدبلوماسيين والشباب ويعزز فرص المنتجات في التصدير ويعمل على زيادة رواجها خارج البلاد موضحا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب الحرف اليدوية ومساعدتهم على المشاركة في مختلف المعارض والملتقيات التي تتيح لهم تسويق منتجاتهم سواء بالبيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات.

وتجدر الاشارة إلى أن المعرض يقدم في دورته هذا العام خدمات تسويق متكاملة لشحن منتجات العارضين للأسواق الخارجية من خلال شركات عالمية متخصصة كما يعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات التراثية المصرية العريقة ومن بينها منتجات التللي والخيامية والسجاد اليدوي والمنتجات الجلدية والفضة والحلي ومنتجات خوص النخيل. ويشارك بالمعرض عدد من الجمعيات المهتمة بالحرف اليدوية والتراثية والعارضين من المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية والذين حصلوا على تدريبات في إطار مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر" الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وكذلك برنامج "تأهيل وتدريب ٥٠ سيدة للتصدير في مجال الحرف اليدوية والتراثية" المنفذ بالتعاون مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة.