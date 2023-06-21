الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين الوادي الجديد" ينهي استعداداته لاستقبال عيد الأضحى

وكيل التموين بالوادي
وكيل التموين بالوادي الجديد

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية والشرطية. 


وأكد المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن المديرية استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير السلع الأساسية والغذائية من اللحوم الطازجة البلدية واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة وعرضها بمنافذ التوزيع نصف الجملة والهيبرات والسيارات المتحركة للمواطنين بأسعار مخفضة.  

وأضاف رجب، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالوادي الجديد، تواصل التأكد من توافر أرصدة الأقماح والدقيق بالمطاحن التموينية، وكذا توافر أرصدة الدقيق البلدي بالمخابز البلدية الكائنة بنطاق المحافظة.


وأشار وكيل التموين الوادي الجديد، إلى التنسيق في منح الإجازات بين المخابز البلدية وصرف حصص مقدما للمخابز العاملة اعتبارًا من الخميس 22 يونيو الجاري، والتي تعمل خلال فترة إجازة العيد لتوفير الخبز في نطاق المحافظة.  

ولفت إلى التنسيق مع الجهات المسوقة للقمح المحلى لموسم 2023 يإيقاف العمل بها اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 يونيو، حتى الجمعة الموافق 30 يونيو، على أن يستأنف العمل بها اعتبارًا من السبت الأول من يوليو المقبل، ويتم الإعلان عن هذه المواعيد فى مكان واضح وظاهر بكل موقع تخزيني بالمحافظة.


ولفت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى والجهات المعنية الأخرى على توافر السلع وجودتها وخاصة الهامة  والضرورية بالأسواق ومتابعة اللحوم بالمجازر وكذلك فروع الجملة والجمعيات الاستهلاكية وبيعها للمواطنين.

ورفعت محافظة الوادي الجديد درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتكثيف العمل بكافة القطاعات الخدمية، مع تواجد مسئولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والتواصل الدائم مع غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية.

مديرية التموين والتجارة الداخلية الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك توفير السلع الأساسية المخابز البلدية وصرف حصص تكثيف الرقابة والمتابعة مديرية الطب البيطرى متابعة اللحوم بالمجازر

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