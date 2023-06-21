الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق منافسات اليوم الثالث لبطولة إفريقيا للسلاح

بطولة أفريقيا للسلاح
بطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات

 

انطلقت اليوم الأربعاء منافسات اليوم الثالث من بطولة إفريقيا للسلاح (رجال وسيدات) التي تقام في الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ويشهد اليوم الثالث إقامة منافسات فردي الرجال لسلاح الشيش، فردي السيدات لسلاح السيف بداية من دور المجموعات وحتى المباراة النهائية.


وأوقعت القرعة الخاصة بمنافسات سلاح الشيش للرجال كلًا من علاء الدين أبوالقاسم وعبدالرحمن طلبة في المجموعة الأولى رفقة أبطال الجزائر ومالي وكوت ديفوار فيما يقع محمد حمزة في المجموعة الثانية مع بطل غانا والجزائر وكاب فيردي والمغرب.

أما محمد حسن فيقع في المجموعة الثالثة مع بطل نيجيريا والسنغال والجزائر وجنوب أفريقيا.

وعلى صعيد منافسات سلاح السيف للسيدات: تشارك جنى مدحت في المجموعة الأولى مع بطلتي الجزائر وبطلة تونس ولاعبة غانا بالإضافة إلى لاعبة السنغال.

أما في المجموعة الثانية فستشارك جنى البكري مع لاعبة السنغال وبطلة المغرب بالإضافة إلى لاعبة الجزائر وتونس فيما تخوض كلًا من مريم الدغيدي وندى حافظ منافسات المجموعة الثالثة رفقة بطلة الجزائر وجنوب أفريقيا وتونس.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يضم جهاز سلاح السيف كل  جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت.

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة أفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة في مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024.

يذكر أن أعضاء الاتحاد الأفريقي 30 دولة، يشارك  في البطولة 21 وهو رقم قياسي  بالمشاركات الإفريقية.

 

جهاز سلاح السيف منافسات سلاح السيف الشيش للرجال فردي السيدات لسلاح السيف بطولة أفريقيا للسلاح للرجال والسيدات

الأكثر قراءة

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى "عربى الثانوية العامة" مرتفعة ومبشرة

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

محافظ القاهرة يشدد على مديرية الأوقاف تطهير أماكن صلاة العيد

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال المرافق بمنطقة بيت الوطن

التحقيق مع طليق بوسى فى قضية ضرب وسرقة أوراق وشيكات من زوجها

رئيس هيئة قناة السويس: 7 مشروعات لتطوير المجرى الملاحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله