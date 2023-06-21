إصابة طفلة سقطت من الطابق الخامس بالمقطم

تباشر الجهات المختصة التحقيق في واقعة سقوط طفلة من الطابق بدائرة قسم شرطة المقطم.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بسقوط طفلة من أعلى عقار بدائرة شرطة قسم المقطم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين سقوط طفلة من الطابق الخامس وتم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفها وملابساتها.