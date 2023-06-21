الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص صدمه قطار أمام مزلقان الغمراوى ببنى سويف

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، بعد أن صدمه القطار أثناء عبوره مزلقان الغمراوي بمدينة بنى سويف، ونقلت جثته إلى مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان الغمراوي بمدينة بنى سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى محل الواقعة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، الجثة للشخص ويدعى "أيمن. م. ر" 47 سنة، خدمات معاونة بكلية التربية جامعة بني سويف، إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق.

الطريق الصحراوي الغربي النيابة العامة بكلية التربية بني سويف حادث تصادم قطار بشخص

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