الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شؤون المسجد النبوي تنفذ برنامجين تدريبيين للتعامل مع ضيوف الرحمن

المسجد النبوى
المسجد النبوى

نفذت وكالة شؤون المسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للحسبة، برنامجين تدريبيين بعنوان: "هدي النبي في الدعوة"، و"مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".


وأوضحت الوكالة - في بيان، اليوم الأربعاء، أن البرنامجين اللذين نُفذا عبر الاتصال المرئي، يهدفان إلى تعزيز المهارات اللازمة للتعامل مع قاصدي المسجد النبوي، وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إضافة إلى توضيح أبرز المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفق الضوابط الشرعية على ضوء الكتاب والسنة.


في سياق متصل، استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ضيوف الرحمن القادمين عبر صالة الحجاج بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ضمن مبادرة "حفاوة" التي أطلقتها الرئاسة.


وبيَّن وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي عادل بن عبيد الأحمدي، أن هذا الوجود يأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ ليعكس اهتمام المملكة بضيوف الرحمن وتقديم كافة الخدمات تسهيلًا لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

المسجد النبوي المسجد الشريف الإدارة العامة للحسبة هدي النبي في الدعوة النهي عن المنكر الاتصال المرئي

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