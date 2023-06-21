محاكمة المتهمين بقتل الطفل "زياد" لسرقته فى القليوبية

تستكمل محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية اليوم، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعي محمد حسين محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين وهما "محمد ع ح"، و"محمد أ ش"؛ لمحكمة الجنايات لأنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022، قتلا المجني عليه الطفل زياد أشرف سعيد علي عطية، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله عقب استدراجهما له إلى إحدى المناطق النائية إثر اتفاق سابق بينهما لسرقة متعلقاته، هاتف محمول ومبلغ مالي، وخوفا من كشف أمرهما بعدما هددهما المجني عليه.