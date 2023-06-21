الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب استغاثة سيدة على الفيسبوك.. الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى دمياط

مشاجرة
مشاجرة

تداول إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تعليقات مدعومة بصور ومقطع فيديو تضمنت تضرر صاحبة الحساب من قيام أحد الأشخاص بإصابة عمها مستخدماً سلاح أبيض بأحد الشوارع بمدينة دمياط أثناء قيامه بفض مشاجرة بين بعض الأشخاص، زاعمة قيام الأجهزة الأمنية بالتحفظ على عمها داخل المستشفى.

 

بالفحص تبين أنه بتاريخ (18) الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (عم الشاكية وثلاث سيدات – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، طرف ثان: (أحد الأشخاص وسيدة – مقيمان بدائرة قسم شرطة أول دمياط)، بحدوث مشادة كلامية بين كريمة عم الشاكية والطرف الثانى لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والشتم بسبب الجيرة.

ونتج عنها إصابة (عم الشاكية)، وإصابة شخص من الطرف الثانى، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، ومازالا الطرفين قيد الحبس على ذمة القضية المشار إليها.

أجهزة الأمنية أجهزة الأم استغاثة سيدة استغاثة أحد الأشخاص

الأكثر قراءة

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" كواليس الاجتماع لسحب الثقة من مرسى

سلماوى لـ"الشاهد": الرئيس الفلسطينى ترجى مرسى ليرفض توطين الفلسطينيين فى سيناء

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1274 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مشروع "سينما الشعب" لكل المصريين

رونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب على أيسلندا فى تصفيات يورو 2024

"الداخلية" توضح حقيقة مقتل 4 أشخاص خلال مداهمة أمنية بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة