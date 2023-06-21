ضياء رشوان: تقرير الإيكونوميست عن مصر اعتمد على 13 مصدر مجهول

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مجلة الايكونوميست عندما تكتب تقرير خالي من المعلومات أو أن معلوماته غير صحيحة وخالي من المصادر أي أن مصادره غير متواجده ويختلق بعض الوقائع الغير حقيقية فإن ذلك ينم عن أن من كتبه شخص عدم الكفاءة وعديم المهنية.

وأضاف رشوان خلال لقاءه ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية extra news، نطلب من هذه الجرائد الكبيرة والتي من المفترض أنها تحافظ على اسمها وتقاليدها أن يحققوا فيما نشر ، لافتًا إلى أنه سبق وحدثت واقعة كبيرة جدًا تتعلق بالـ BBC، وطلبنا التحقيق وتم اجراءه بالفعل داخلياً، حيث كان يوجد خطأ مهني فادح ارتكبته صحفية من الصحفيات الكبار في حق مصر، معقبا: " تقرير الإيكونوميست عن مصر اعتمد على 13 مصدر مجهول".