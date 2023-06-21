الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كيف نُفذت عملية عيلى رغم التواجد الأمنى المكثف؟".. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

عملية عيلي
عملية عيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية"، إن مجموعة من المستوطنين حرقوا ممتلكات المواطنين الفلسطينيين في جنوب نابلس.

 

الحرب في فلسطين

وأكدت السلامين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال أصابت طفل يبلغ من العمر 13 عام، وتم نقل هذا الطفل إلى أحد مستشفيات غزة بناء على تصريحات الهلال الأحمر.

 

وأضافت في حديثها، أن تعليمات رئيس الحكومة الإسرائيلي تضمنت تعزيز الحماية بين الضفة والمستوطنات.

 

جرائم إسرائيل

وتابعت:" قام شابان بالاتجاه نحو محطة وقود في نابلس لإطلاق النيران على المستوطنين في نابلس، والمنفذ الأول الذي قام بإطلاق النيران على المستوطنين لم يتم التوصل إلى وضعه الصحي بشكل مؤكد حتى الآن".

 

واستطردت:" القوات الإسرائيلية منتشرة بقوة في جنوب نابلس لحماية المستوطنين ولتنفيذ عمليات الاغتيال".

ولاء السلامين القاهرة الإخبارية مراسلة القاهرة الاخبارية حادث عيلي

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