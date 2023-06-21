الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: روسيا مستمرة في العمل على تسوية الأزمة السورية

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، أن موسكو سوف تمضي في جهودها الرامية إلى تسوية الأزمة السورية.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن المحادثات في أستانا كانت بمثابة "استمرار لطريق طال أمده".. مُضيفًا: "يتعين علينا بالتأكيد ألا ننغمس في التوقعات المبالغة، لكن العمل مستمر، وسوف يستمر بدون شك إلى ما هو أبعد من ذلك".. مؤكدا أن روسيا تلتزم بنهجه الثابت حيال تسوية الصراع القائم في سوريا.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ورئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات ميخائيل بوجدانوف أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود الحكومة السورية والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

الأكثر قراءة

لافروف: على الناتو إرسال قواته إلى أوكرانيا إذا كان يعارض تجميد الصراع

رانيا يوسف بإطلالة جريئة فى الجيم

محمد سلماوى لـ"الشاهد": اكتشفت أن بعض الأشخاص بهيئة الكتاب قيادات بالإخوان

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى المحافظات

بسبب استغاثة سيدة على الفيسبوك.. الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى دمياط

محمد سلماوى: مافعله الإخوان عند وضع الدستور كان انتخابا ذاتيا مخالفا للقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة