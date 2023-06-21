محمد سلماوى: مافعله الإخوان عند وضع الدستور كان انتخابا ذاتيا مخالفا للقانون

قال محمد سلماوي، الكاتب والروائي، إن الشعب المصري لن ينسى عبر التاريخ بسالة الجيش المصري في حمايتهم أثناء ثورة 25 يناير، وتلبية رغباتهم بعد أحداث 30 يونيو، والتي تمثلت في المطالبة بالتخلص من حكم الإخوان الذي كان لا يريد الخير للبلاد، لذا يمكن القول إن أحداث 30 يونيو وثقت العلاقة الوطنية التي توجد بين المواطنين والجيش المصري.

الهيئة التأسيسية

وأكد محمد سلماوي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإخوان أعلنوا من قبل في بداية حكمهم أنهم سوف يقومون بعمل جمعية تأسيسية لوضع دستور مصري يمثل الجميع، وأكدوا أنه سوف يكون هناك ممثلين عن الشعب من النقابات المختلفة .

وتابع: قدمت قائمة مكونة من 10 أسماء من أكبر الأدباء والكتاب باتحاد الكتاب، ولم أضع اسمي في القائمة، وفوجئت أن تلك القوائم التي تم تقديمها من جهات مختلفة ضرب بها عرض الحائط.

دستور الإخوان

واستطرد: الإخوان أعلنوا أن من يقوم بوضع الدستور داخل الهيئة التأسيسية 50% من حزب الحرية والعدالة و50% الآخرين سوف يتم اختيارهم من أعضاء النسبة الأولى، أي الهيئة التأسيسية عبارة عن حزب الحرية والعدالة وأنصارهم فقط، وهذا انتخاب ذاتي لا يجوز قانونا.

وأشار إلى أنه تم نشوب حملة ضد هذا الفعل الإخواني، حيث تمت المطالبة بضرورة أن يكون هناك ممثلين عن الشعب المصري بكافة شرائحه داخل الهيئة التأسيسية.