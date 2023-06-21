الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: على الناتو إرسال قواته إلى أوكرانيا إذا كان يعارض تجميد الصراع

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، إن على الناتو إرسال قواته إلى أوكرانيا إذا كان يعارض تجميد الصراع الدائر هناك.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله للصحفيين: "إذا استخدم الناتو مرة أخرى أمينه العام ليعلن أنه ضد تجميد الصراع في أوكرانيا كما يقولون، فهذا يعني أنهم يريدون القتال. لذا دعوهم يقاتلون".

وأشار إلى أن روسيا مستعدة لمثل هذا التطور في الأحداث، قائلاً: "لقد فهمنا منذ فترة طويلة أهداف الناتو فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا".

وأضاف: "تم تحديد هذه الأهداف منذ وقت طويل، بعد انقلاب الدولة [في أوكرانيا]، الناتو يحاول تنفيذها الآن".

وقال وزير الخارجية الروسي إن بعض السياسيين والخبراء في الغرب "يستيقظون تدريجياً ويدركون الأسباب الحقيقية والطبيعة وراء ما يجري في العالم".

وأضاف لافروف "إذا أكدوا في نفس الوقت أنهم لا يخوضون حربا ضد روسيا، في حين أن هذا هو بالضبط ما يفعلونه، معترفا بذلك دون ضخ النظام الأوكراني بالسلاح، دون تزويد كييف ببيانات استخباراتية من الأقمار الصناعية، كان الوضع الأوكراني قد انتهى منذ وقت طويل، وهذا في الواقع اعتراف بتورطهم المباشر في الحرب المعلنة ضد روسيا ".

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