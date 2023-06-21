الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سلماوى: الرئيس السيسى كتب رسالة لحفيدى.. وقال له: "خلى بالك من مصر"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب والروائي محمد سلماوي

كشف الكاتب والروائي محمد سلماوي، تفاصيل الرسالة التي كتبها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حفيد محمد سلماوي، قائلاً: "قابلت الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات، مرة في إطار لقاءه مع أدباء ومثقفين، ومرة في إطار لقاءه ببعض أعضاء لجنة الخمسين، وقتها كان حفيدي اسمه "علي" كان ينزل معي المظاهرات عندما كنا ننزل ضد الإخوان، وكان عنده 7 سنوات، وقلت له: “أنت عارف النهاردة أنا رايح أقابل عبدالفتاح السيسي”، قالي: “معقولة؟!”، وطلع يجري يجيب أوتوجراف، وقالي: “خليه يمضيلي في الأوتوجراف ده ممكن؟”،  قلت له: “لو الظرف سمح هطلب منه”، وفي آخر اللقاء عندما كان يسلم علينا الرئيس عبدالفتاح السيسي، قلت: “له معلش يا ريس.. حفيدي طالب إنك تمضيله في الأوتوجراف ده”.. قال: “بس كده.. هو اسمه إيه؟”.. قولتله: “علي”.. فكتب له رسالة"

وأضاف سلماوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، كان مضمون الرسالة: “يا علي، كل التحية والتقدير لك ولكل زملائك وحباءك وأحباء مصر، خلي بالك من مصر وحافظ عليها”.

وأشار محمد سلماوي، إلى أنه كان يوجد معنى جميل جدًا من خلال هذه الرسالة،  بعد انتصار القائد على قوى الظلام وحصوله على تأييد الشعب واستجابته للمطالب الجماهيرية، بأن يتوجه للمستقبل البعيد من خلال حفيد ويوجه له هذه الكلمات البسيطة، لافتاً إلى أن أحد الزملاء قام بتصوير الرسالة بالموبايل وفوجئت بنشرها على السوشيال ميديا.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

الأكثر قراءة

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" كواليس الاجتماع لسحب الثقة من مرسى

سلماوى لـ"الشاهد": الرئيس الفلسطينى ترجى مرسى ليرفض توطين الفلسطينيين فى سيناء

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1274 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مشروع "سينما الشعب" لكل المصريين

رونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب على أيسلندا فى تصفيات يورو 2024

"الداخلية" توضح حقيقة مقتل 4 أشخاص خلال مداهمة أمنية بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة