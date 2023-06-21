سلماوى لـ"الشاهد": "حدود الدولة الوطنية لم تكن حاضرة فى ذهن الإخوان"

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، كان يوجد حالة من عدم الاكتراث لوحدة الأراضي المصرية وسلامتها بالنسبة لسياسة مرسي الخارجية، حيث كان لديه استعداد باستبدال أجزاء من الأراضي المصرية بأجزاء من دول أخرى، وكذلك لم يكن يمانع في التفريط في أي جزء من أرض الوطن .

وأضاف سلماوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن حدود الدولة الوطنية لم تكن حاضر في ذهن محمد مرسي ولا في ذهن جماعة الإخوان.

عن برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.