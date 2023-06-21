الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" أسرار ما دار بين مرسى والرئيس الفلسطينى بشأن التنازل عن جزء من سيناء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والكاتب محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن الرئيس الفلسطيني قال له إن مرسي وافق على التنازل عن جزء من سيناء، لافتًا إلى أن الرئيس الفلسطيني قال لمرسي، هل تتصور بأن المصريين سيقبلون بأن سيناء التي دافعوا عنها بالدماء واستعادوها بالسم، وقعدوا في طابا للمفاوضات لاسترجاع كل سم، هل من الممكن أن يتنازلوا عنها بهذا الشكل، فقال له مرسي: "لا، هم سيعطوننا بدل منها جزء في صحراء النقب بنفس المساحة”.

وأضاف "سلماوي"، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: “الرئيس الفلسطيني قال لي هذا لكلام ولم أستطع أن أسكت عنه فأعلنته، من خلال مقال على لسان الرئيس الفلسطيني”.

وتابع: "بعض الناس تشككت وكلمني السفير محمد أنيس، وقال لي أنا رجعت إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، وسألته عن حقيقة تلك الخطة، فقال له بأنه لم يعرض عليه شيء من هذا النوع، فقلت له حينها أنت سألت الشخص الخطأ وكان من المفترض أن تسأل عصام الحداد لأنه كان حاضرًا مع الرئيس المصري وليس وزير الخارجية.. هكذا كانت تدار السياسة الخارجية"  

 

عن برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

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