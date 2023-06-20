الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وسيم السيسى: 30 يونيو أثبتت مقولة نابليون بونابرت "من يحكم مصر يحكم العالم"

وسيم السيسي
وسيم السيسي

أوضح الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، السبب وراء وجود أناس يحاولون سرقة مصر والهوية المصرية والسطو عليها أو تغييرها، قائلًا: "إن المفكر اليوناني سيميوليدس عندما هزمت اليونان أسبرطة، قال هزمناهم ليس حينما غزوناهم بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم، وبالتالي كان الإخوان يريدون هزيمتنا من هذا المنطلق". 

وأضاف السيسي خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر فضائية الحياة، أن نابليون بونابرت قال إن كل من يحكم مصر يحكم العالم، لافتًا إلى أنه لم يكن يصدق كلمة بونابرت على الرغم من دراسته للحضارة المصرية ورغبته في أن يكون ملكًا مصريًا أو إمبراطورًا مثل الرومان.

وأكد أن 30 يونيو أثبتت أن نابليون بونابرت كان يملك رؤية، لافتًا إلى أنه في 30 يونيو، مصر غيرت العالم، ومن يغير العالم وله نصيب في تغيير العالم يكون له نصيب في حكم العالم. 

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