الإخوان قالوا على تراب مصر "عفن".. وسيم السيسى: مصريين على الورق بس

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الإخوان هم أصحاب الباسبورتات المصرية والدماء الأجنبية، لافتًا إلى أن الغريب أن هناك من يمتلك باسبورتات أجنبية لكن دماءهم مصرية، مثل كاثرين ماكنتاير، والتي رفعت قضية من حوالي 30 سنة، في أيرلندا الشمالية تطالب بمنع تداول العهد القديم لأنه يسيء للحضارة المصرية القديمة.

وأضاف السيسي خلال لقائه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة: "كنت أكتب في هذا التوقيت في روزاليوسف، وكتبت لها: سيدتي إنتِ أجنبية لكن عروقك تجري بها دماء مصرية، والبعض منا كمصريين باسبورتات مصرية بدماء أجنبية".

وأوضح أن الإخوان قالوا على مصر حفنة من تراب عفن، وبالتالي فإن دماءهم ليست مصرية على الإطلاق، ولا يجب أن يُطلق عليهم مصريون، من ليس له ولاء لوطنه لا يستحق أن يكون مصريًا.