في عيد الأب العالمي.. كيف احتفل نجوم هوليوود مع أطفالهم؟

احتفل العديد من مشاهير هوليوود بعيد الأب لعام 2023، حيث احتفل عدد كبير من مشاهير هوليوود، بتلك المناسبة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريس جينر

وعبر “إنستجرام”، شاركت كريس جينر مجموعة من الصور للاطفال مع ابائهم للاحتفال بعيد الأب، وكان من بينهم زوجها السابق الراحل روبرت، وهو أب لأربعة من أطفالها، بما في ذلك كيم وكورتني كارداشيان وكلوي كارداشيان وروب كارداشيان.

ديمي مور

ديمي مور، التي لديها علاقة مذهلة مع زوجها السابق، بروس ويليس، نشرت عبر “إنستجرام”، مشاركة لقطة رائعة لبروس مع بناتهم الثلاث رومر وكشاف وتالولا ويليس. "ممتن إلى الأبد لك BW لمنحي هذه الفتيات الثلاث الجميلات.

وكتبت: نحن نحب جيرلداد.. عيد أب سعيد".

إيما هيمنج ويليس

كما حرصت زوجة بروس الحالية إيما هيمنج ويليس، التي يشاركها ابنتان مابيل، 11 عامًا، وإيفلين 9 أعوام، على الاحتفال بزوجها أيضًا، وكتبت: "عيد الأب هو الوقت الذي يجب أن أفكر فيه في تقديري العميق واحترامي لبروس بينما أشاهده وهو أب لأطفالنا.