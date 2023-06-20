يارا الشرقاوي: ذهبية بطولة إفريقيا للسلاح خطوة كبيرة نحو أولمبياد باريس

أكدت يارا الشرقاوي، لاعبة منتخب مصر للسلاح أن حصد ذهبية بطولة افريقيا خطوة كبيرة نحو حسم التأهل لأولمبياد باريس 2024.

أضافت يارا أن المنافسة كانت شرسة بالبطولة خاصة بعد تجنيس عدد كبير من اللاعبين لصالح بعض المنتخبات الأفريقية الا أن منتخب مصر نجح في فرض سيطرته علي المراكز الأولي.

وأوضحت أن صعوبة المنافسة ببطولة افريقيا يعد عامل جيد لاعداد لاعبي مصر لبطولة العالم المقبلة سعيا لحسم التأهل مبكرا لدورة الالعاب الاولمبية.

أشارت إلى أن اتحاد السلاح وضع خطة قوية للتأهل لأولمبياد باريس والمنافسة علي ميداليات خلالها مؤكدة ان السلاح المصري تطور بشكل كبير واصبح قادرا على حصد ميداليات أولمبية خلال الفترة القادمة.

وأحرزت يارا الشرقاوي ذهبية منافسات سلاح الشيش ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتوجت يارا بالذهبية بعد الفوز على مواطنتها نورا منير بنتيجة 15-9 في المباراة النهائية .

تأهلت يارا الشرقاوي للنهائي بعد تغلبها على الجزائرية مريم مباركي في نصف النهائي بنتيجة 15-10، بينما تأهلت نورا منير للنهائي بعد الفوز على الإيفوارية إليزابيث ماكسيم بنتيجة 15-14 .

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.