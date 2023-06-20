الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوار الوطنى.. وكيل "خطة النواب": اتفقنا على تخصيص جلسة لاحقة حول ملف الدين العام

النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل المناقشات التي دارت اليوم، بلجنة الدين العام وعجز الموازنة في الحوار الوطني، معلقًا: "اليوم شهد جلستين؛ الأولى المالية العامة والثانية خاصة بملف الصناعة".

وأضاف سالم خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية "الحياة"، أن جلسة المالية العامة تناقش الشمول المالي وترشيد الإنفاق، وحجم الإيرادات، وعجز الموازنة والدين العام.

وأكد وكيل "خطة النواب"، أن المناقشات انتهت إلى الاتفاق على تخصيص جلسة لاحقة حول ملف الدين العام، لافتًا إلى أن التبعات العالمية المتلاحقة والشديدة، مثل فيروس كورونا، وموجة التضخم، والحرب الروسية الأوكرانية التي لا نعرف مدى زمنيًا لها، وهو ما كان له تأثير على كل دول العالم، ومصر جزء من العالم تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل هذه التداعيات ترتبت عليها مجموعة من الضغوط مثل نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع الفوائد وماله من تأثير على الدين العام والموازنة العامة للدولة، ارتفاع أسعار النقل وسلاسل الشحن. 

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