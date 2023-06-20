الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهم كمية من الأسلحة البيضاء بغرض ترويجها ببدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من الأسلحة البيضاء بمدينة بدر.

 

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

 

وأقر المتهمون بحيازتهم المضبوطات بقصد بيعها  على البلطجية  بغرض التربح والكسب الغير مشروع منها.


وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطلين عثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة البيضاء.

وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد بيعها والكسب الغير مشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

الإجراءات الأسلحة البيضاء البلطجية البيضاء الشروق الشروق وبدر الكسب الغير مشروع

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