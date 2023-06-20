الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"المالية": نتطلع لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص فى مصر وكينيا

وزير المالية
وزير المالية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً ثنائيًا مع نظيره الكيني نجوجونا ندونجو، على هامش مشاركتهما في اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الأفريقى «أفريكسيم بنك» بغانا.

ناقش الجانبان الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الأفريقية والتحديات التى تفرضها أمام الاستمرار فى دفع مسيرة التنمية.

رحب الجانبان بتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلًا على تشجيع القطاع الخاص بالبلدين؛ لاستكشاف المزيد من فرص إقامة استثمارات مشتركة لاستغلال ما يتمتع به البلدان من موارد، فضلاً على بحث سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المبادلات التجارية بين البلدين.

 

ناقش الجانبان آليات مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع تبعات الأزمة العالمية الراهنة، وتداعياتها السلبية على الاقتصادات الأفريقية؛ فى إطار السعى المتبادل للوصول إلى رؤى موحدة وحلول عاجلة لتخفيف الآثار السلبية للصدمات الخارجية على موازنات الدول الأفريقية، من خلال العمل على تعزيز جهود التعاون الاقتصادى الأفريقى، لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن تجمع الكوميسا من أنجح التكتلات الإقليمية بالقارة الأفريقية التي تستهدف الوصول إلى التكامل الاقتصادى بين الدول الأعضاء.


وجه الوزير الدعوة لنظيره الكيني لحضور اجتماع إطلاق تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة فى مصر، سبتمبر المقبل.

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