خبر سار.. رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص بداية من هذا التوقيت

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن مجلس الوزراء أصدر إعلانًا بشأن إجازة العيد والتي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 27 يونيو، لتنتهي يوم الإثنين 3 يوليو، بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 إلى 3 آلاف جنيه بداية من شهر يوليو القادم.

من جانبها قالت الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومي للأجور ، إن المجلس القومي للأجور تم إنشاؤه وفقًا لقانون العمل 12 لسنة 2003م، وهو يضم ثلاثة أضلاع لسوق العمل المصري، حيث يضم الحكومة، أصحاب الأعمال، حيث توجد 6 اتحادات من اتحادات الأعمال، كما يوجد ممثلون للنقابات العمالية، بالإضافة إلى بعض الخبراء، وقد أسند القانون للمجلس وظيفتين أساسيتين؛ الوظيفة الأولى هي تحديد العلاوة الدورية الثانوية كل عام، بحد أدنى 7%، كما أسند له تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للأجور ينظر له نظرة اجتماعية، حيث يعتبر حد الدفاع الاجتماعي للعمالة، لافتة إلى أنه عندما يتم أخذ القرار يكون بناء على تشاور الثلاث قوى المسئولة عن سوق العمل المصرية.

وأوضحت أن الزيادة السنوية المقررة بـ7% تعتبر هي الحد الأدنى، لافتة إلى أن هناك عددًا من المنشآت تعطي أكثر من 7%.