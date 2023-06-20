الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قيادى بحركة فتح: أفعال فلسطين توحى بعدم الرضوخ لجرائم إسرائيل مجددًا

تدمير الشعب الفلسطيني
تدمير الشعب الفلسطيني

قال رأفت عليان، قيادي بحركة فتح، إن إسرائيل تستخدم المدرعات والطائرات لمقتل وتدمير الشعب الفلسطيني، وما يفعله الشعب الفلسطيني الآن خير دليل على أن فلسطين لن ترضخ للمواثيق الدولية غير المفعلة على أرض الواقع. 

رفض الرضوخ أمام جرائم إسرائيل 

وأكد عليان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني التزم كثيرًا بالمعاهدات الدولية، ولكنه خسر الكثير من شبابه وأطفاله نتيجة اختراق إسرائيل لتلك المعاهدات، لذا على إسرائيل أن تعلم أن قواعد اللعبة تغيرت كثيرًا الآن، ولن يتم الرضوخ للأعمال الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل بين الحين والآخر على الإطلاق.

اختراقات إسرائيل الإجرامية

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسكت عن حقه في العيش بوطنه في سلم وأمان، لذا يجب أن تكون هناك مقاطعة وطنية لأعمال الشغب الإسرائيلي المتكررة.

وتابع: "العمليات الحربية التي يقوم بها الشعب الفلسطيني الفترة الأخيرة ستضع الحد أمام جرائم الإسرائيليين، خاصة أن إسرائيل لا تفهم سوى القوة الجبرية في التعامل".

رأفت عليان قيادى بحركة فتح القاهرة الإخبارية جرائئم إسرائيل

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