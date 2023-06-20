مصطفى حشيش: كنت غاوي تمثيل من عمر 7 سنوات

قال الفنان مصطفى حشيش، إنه ليس لديه أقارب في الوسط الفني، مُشيرًا إلى أن أسرته لم تكن تمتلك تليفزيونًا وقت التحاقه بالمجال الفني.

وأضاف “حشيش” خلال لقائه ببرنامج “السفيرة عزيزة”، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، عبر فضائية “dmc”، أنا من قرية "جنزور" بالمنوفية، وهي أكبر القرى مساحًة على مستوى الجمهورية، وعندما كنت في الابتدائية كان إخوتي قد أنهوا دراستهم الجامعية، وكانت القرية خالية من المجلات والصحف لكن مع ذلك كانت مكتبة إخوته بها العديد من الكتب وكانت أول قراءاته لطه حسين، العقاد، نجيب محفوظ، إحسان عبدالقدوس.

وتابع: كانت أول رواية أقرأها عندما كنت في رابعة إبتدائي وتسمى "إرادة أم قدر" لمحمد زكي عبدالقادر.

وأضاف: "كنت غاوي التمثيل من عمر 7 سنوات، فشكلت مع أصدقائي في المدرسة أثناء الابتدائي والاعدادي فرقة للتمثيل، وكنت أؤلف وأخرج وأمثل وألف معهم في المدارس للمشاركة في مسابقات التمثيل بالمدارس".