استشاري تجميل يقدم روشتة للحفاظ على البشرة أثناء المصيف

قدم الدكتور عاصم فرج، استشاري البشرة والتجميل، مجموعة من النصائح للحفاظ على البشرة خلال فترة الصيف، قائلاً: " إن هناك اختلاف في المصايف بين الغردقة والساحل، وذلك بسبب اختلاف قوة الشمس ودرجة الحرارة وانعكاسها وكذلك لون الرملة في كل منطقة عن الأخرى، فكلما كانت الرملة داكنة، كلما كان انعكاسها أقل ، فعلى سبيل المثال مرسى مطروح والساحل ذا رملة بيضاء وبالتالي انعكاسها 100%، وبالتالي يتسبب في حرق البشرة".

وأضاف فرج خلال لقائه ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الغني وإيمان عز الدين، أنه يجب أن تحرص كل سيدة على وضع الفوتو ديرم في حقيبتها أو اليوسرين فوتو بروتكشن ويتم اختياره حسب نوع البشرة ، فلو كانت البشرة دهنية فيتم اختيار السائل ، وإذا كانت البشرة بها حبوب شباب يتم اختيار الفوم حتى لا يتسبب في التهاب البشرة، وفي حالة البشرة الجافة فمن الضروري عمل ترطيب أو فوتو برتكشن بكريمات.

وأوضح أن العبوات الخاصة بكريمات البشرة التي لم يتم فتحها من العام الماضي ، يمكن استخدامها للعام الحالي، أما العبوات التي تم فتحها فهي غير صالحة للاستخدام في العام الحالي.