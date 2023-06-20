الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ريال مدريد يرفض عرضًا من تشيلسي لضم تشاوميني

تشواميني
تشواميني

ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن ريال مدريد الإسباني رفض عرض مقدم من تشيلسي الإنجليزي لضم لاعبه الفرنسي أورلين  تشاوميني هذا الصيف.

وقال التقرير، إن البلوز تقدموا بعرض مالي وصل إلى 60 مليون يورو لضم تشواميني، إلا أن إدارة الريال رفضت  العرض.

وأضاف أن تشيلسي لن ييأس وسيقدم عرض جديد يصل قيمته إلى 80 مليون يورو لمحاولة خطف الدولي الفرنسي.

“تشاوميني” صاحب الـ 23 عامًا لم يشارك كثيرًا مع كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الموسم الماضي حيث اعتمد دائمًا على فيدريكو فالفيردي، توني كروس ولوكا مودريتش في معظم المباريات.

وقد يجد تشاوميني منافسه صعبة على مركز في ظل تعاقد الميرنجي مع جود بيلينجهام من صفوف بروسيا دورتموند.

وكان ريال مدريد ضم تشاوميني من صفوف موناكو في صيف 2022 في صفقة قياسية بلغت 100 مليون يورو، وشارك الموسم الماضي في 50 لقاء ولم يسجل أي أهداف.

يذكر أن تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أعلن إبرام صفقة التعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو من لايبزج الألماني.

ريال مدريد تشيلسى أورلين تشواميني تشاوميني أورلين تشاوميني

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