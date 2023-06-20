حالة طوارئ.. "الزراعة" تستعد للعيد بضخ كميات من اللحوم والرقابة على الأسواق

حالة طوارئ واستعدادات كبرى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستقبال عيد الأضحى، عبر توفير جميع الكميات المطلوبة من الأضاحى للسوق المصرية وللمواطنين، وضمان تحقيق أعلى جودة فى اللحوم المبيعة للمصريين خلال الموسم.

ومن بين الإجراءات التى اتخذتها الوزارة توفير جميع أنواع السلع الغذائية والخضروات والفواكه فى منافذ «الزراعة»، المنتشرة فى كل مكان، بتخفيضات كبيرة، إلى جانب غيرها من الإجراءات التى نتعرف عليها خلال السطور التالية.

السيد القصير:إلغاء إجازات البيطريين ورصد أى مخالفات تضر المواطنين

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة، عن تشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية، فضلًا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، فى منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة. ووجه الوزير قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفى الأحواض، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور.

وشدد على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى فى الإزالة الفورية، لأى حالة تعدٍ أو أعمال تشوين مواد البناء وفى المهد.

وشدد على تنسيق الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لتكثيف حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحى الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أى تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين.

قطاع الإنتاج»: تخفيضات 30% فى منافذنا

أشار الدكتور خالد السلامونى، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إلى أن قطاع الإنتاج بالوزارة يوفر الأضاحى بأسعار جيدة للجمهور.

وبين أن العجول البقرى تباع بسعر ١٤٠ جنيهًا كوزن قائم، والجاموسى بسعر ١٢٥ جنيهًا «قائم» والضأن ١٤٥ جنيهًا، مشيرًا إلى أن أسعار الوزارة أقل من السوق بـ٢٠٠٠ جنيه فى المواشى و٥٠٠ جنيه فى الضأن.

وقال إنه بالنسبة للحوم فإن قطاع الإنتاج يكثف الإنتاج من لحوم الكندوز ولحوم الضأن، ويتم بيع الكيلو بسعر ١٥٥ جنيهًا بأقل من السوق بين ٢٠٪ و٣٠٪ .

وأضاف أن الوزارة تبيع اللحوم والسلع الغذائية فى منافذها فى منطقة الدقى، حتى يوم عيد الأضحى، وتتوافر فيها جميع السلع والخضروات ومصنعات اللحوم بتخفيضات من ١٠٪ إلى ٣٠٪.

«الخدمات البيطرية»: تفتيش دورى لضمان جودة اللحوم.. وذبح مجانى بالمجازر

قال الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على اللحوم والمجاز، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإدارة استعدت لعيد الأضحى بإعلان حالة الطوارئ بين الأطباء البيطريين، وإلغاء الإجازات خلال أيام العيد.

وأضاف أنه يتم التفتيش على اللحوم والذبائح ومتابعة الذبائح فى المجازر، والكشف عليها داخل وخارج المجازر، وفتح المجازر للذبح المجانى للحد من الذبح فى الشوارع والمنازل، منعًا للتلوث.

وأضاف أنه يتم الكشف على الذبيحة مع دخولها المجزر، وحتى الذبح والتشفية والتكييس، حسب رغبة المواطنين، ويتم فتح المجازر عقب صلاة عيد الأضحى وطوال أيام التشريق، حتى الانتهاء من ذبح جميع الأضاحى. وقال إن الهيئة البيطرية توجه المواطنين لاختيار الأضاحى السليمة، ومنع الشراء من الباعة الجائلين، والشراء من الشوادر والجمعيات الاستهلاكية والقطاعات التابعة للوزارة، والتأكيد على مطابقة الأضحية الشروط الشرعية لها.

وأضاف: «من هذه الشروط أن يكون الخروف خاليًا من العيوب والطفيليات بالجسم الخارجى، مع سلامته من العرج وعدم وجود إفرازات فى الفم والأنف، وأن تكون العينان لامعتين دون إفرازات أو إحمرار».

وأضاف: «هناك شروط يجب توافرها عند شراء اللحوم الحمراء، أهمها الشراء من المناطق الموثوق بها لضمان جودة اللحم»، متابعًا: «بالنسبة لأضاحى الأبقار يجب أن تكون اللحوم متداخلة مع الدهون، ويكون لونها ورديًا».

خبير إنتاج حيوانى: فحص الأضحية جيدًا لتجنب الغش واستبعاد العوراء

كشف الدكتور فوزى أبودنيا، المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وخبير الإنتاج الحيوانى، عن عدة خطوات للتأكد من سلامة الأضحية وصلاحيتها وتجنبًا للوقوع ضحية للغش والخداع، مشيرًا إلى أنه يتم ذبح الضأن عند سن ٦ أشهر، والماعز فى سن عام، والأبقار والجاموس بعد عامين، والإبل عند بلوغها ٥ سنوات.

وأشار «أبودنيا» إلى أن هناك شروطًا أساسية يجب توافرها فى الأضحية، ومن بينها ألا تكون عوراء أو مريضة أو عرجاء أو مقطوعة أو مشقوقة الأذن طولًا أو عرضًا وأيضًا ألا تكون مقطوعة الضرع أو فاقدة الأسنان أو مكسورة القرن.

وشدد على ضرورة فحص الأضحية جيدًا والتأكد من خلوها من الأمراض والعيوب، وكذلك فحص العينين والتأكد من عدم وجود عمى أو عور فيهما أو فى إحداهما، وكذلك الفم للتأكد من عدم وجود التهابات أو تقرحات، مؤكدًا أنه يمكن تحديد عمر الأضحية عن طريق الأسنان. ولفت إلى ضرورة فحص أرجل الحيوان الأمامية والخلفية من أسفل إلى أعلى للتأكد من عدم وجود جروح كبيرة لم تلتئم، واستبعاد الحيوان الذى يوجد به تورم أو ارتشاحات واضحة، فضلًا عن فحص البطن للتأكد من عدم وجود فتاقات، سواء الفتق الإربى أو الفخذى أو السرى.

وأضاف: «من المهم أن يكون الشكل الظاهرى للحيوان سليمًا وخاليًا من الحشرات والطفيليات الخارجية كالجرب، ويجب أن يكون الحيوان مكتنزًا باللحم ونشيطًا».

وفيما يخص الأسعار، أوضح أن كيلو عجل البقرى قائم يتراوح سعره بين ١٠٠ و١٤٠ جنيهًا والجاموس ما بين ٩٥ و١٢٥ والضأن ما بين ١١٠ و١٥٠ جنيهًا، مؤكدًا أن متوسط سعر الأضحية من الماعز يتراوح بين ٤ و٥ آلاف جنيه، وأسعار عجول البتلو تتراوح بين ٣٠ و٤٠ ألف جنيه.

وأضاف: بالنسبة للحوم فإن سعر كيلو الضأن للخرفان يتراوح ما بين ٢٨٠ و٣٢٠ جنيهًا والماعز ٣٧٠ جنيهًا، والجملى ٢٥٠ جنيهًا، والكبدة البلدى ٣٢٠.