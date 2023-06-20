الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ريال مدريد ويونايتد مهتمان بالتعاقد مع دى ماركو

دي ماركو
دي ماركو

أوضحت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن هناك صراعًا ثنائيًا مرتقبًا بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على ضم ظهير إنتر الإيطالي فيدريكو دي ماركو.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن مانشستر يونايتد مهتم للغاية بضم دي ماركو هذا الصيف بطلب من المدرب إريك تين هاج الذي يعتبر اللاعب مناسبًا لطريقة لعب الشياطين.

وأضاف التقرير، أن اليونايتد سيجد منافسة قوية على دي ماركو من ريال مدريد الذي يهتم أيضًا بالتعاقد مع ظهير وصيف العالم.

وقدم دي ماركو موسمًا مميزًا مع إنتر، حيث شارك في 50 لقاء بجميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 10.

وكان إنتر خسر نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف في اللقاء النهائي على ملعب "أتاتورك" بتركيا.

وتوج إنتر بمسابقتي الكأس والسوبر هذا الموسم مع المدرب إنزاجي.

ويعتبر لاعبو إنتر محط اهتمام كبار أندية أوروبا، حيث يفاوض النصر السعودي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لضمه هذا الصيف، كما يرغب نيوكاسل يونايتد في ضم نيكولو باريلا متوسط ميدان الفريق.

مانشستر يونايتد ريال مدريد إنتر فيدريكو دي ماركو دي ماركو

الأكثر قراءة

مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تعلن موعد التقديم للدفعة الجديدة

قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 والقوى العاملة للقطاع الخاص

وزير الصحة ومحافظ مطروح يتفقدان مستشفى العلمين النموذجي (صور)

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

مدبولى: "الاتصالات" أحد أهم القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى

محامي الطفل المجني عليه على يد أمه بالشرقية: "تقارير موثقة أثبتت اتزانها النفسي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام