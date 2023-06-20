تقرير: ريال مدريد ويونايتد مهتمان بالتعاقد مع دى ماركو

أوضحت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن هناك صراعًا ثنائيًا مرتقبًا بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني على ضم ظهير إنتر الإيطالي فيدريكو دي ماركو.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن مانشستر يونايتد مهتم للغاية بضم دي ماركو هذا الصيف بطلب من المدرب إريك تين هاج الذي يعتبر اللاعب مناسبًا لطريقة لعب الشياطين.

وأضاف التقرير، أن اليونايتد سيجد منافسة قوية على دي ماركو من ريال مدريد الذي يهتم أيضًا بالتعاقد مع ظهير وصيف العالم.

وقدم دي ماركو موسمًا مميزًا مع إنتر، حيث شارك في 50 لقاء بجميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 10.

وكان إنتر خسر نهائي دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف في اللقاء النهائي على ملعب "أتاتورك" بتركيا.

وتوج إنتر بمسابقتي الكأس والسوبر هذا الموسم مع المدرب إنزاجي.

ويعتبر لاعبو إنتر محط اهتمام كبار أندية أوروبا، حيث يفاوض النصر السعودي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لضمه هذا الصيف، كما يرغب نيوكاسل يونايتد في ضم نيكولو باريلا متوسط ميدان الفريق.