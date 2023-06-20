الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 4 أيام

هشام ربيع زوج المطربة
هشام ربيع زوج المطربة "بوسي"

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس هشام ربيع زوج الفنانة بوسى فى واقعة اتهامه بالاستيلاء على شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل طليقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت «الدستور» حصلت على صورة من البلاغ المقدم ضد طليق المطربة بوسي وآخرين لتورطهم في سرقة شيكات بقيمة 8 ملايين جنيه من منتج فني بالمقطم.

وجاء في محضر الشرطة رقم 2409 لسنة 2023، أن المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته «فطين»- طليق المطربة بوسي-، تقدم ببلاغ يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة؛ لقيامه بتحريض متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته كفتة الفوال، 50 سنة، عاطل، “هلالي”، “ميدو”، لاستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

وجميعها محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي،- زوجة المشكو في حقه الأول- موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله «فطين»، بالبنك الأهلي فرع إيزي سبورت الهضبة الوسطى ثم إعطاؤهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض- مطواة- وفروا هاربين-.

نيابة المقطم والخليفة الجزئية حبس شيكات طليق المطربة بوسي

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