الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رؤية 2024.. أحزاب مصر تناقش حصاد عام مضى فى أكبر ملتقى سياسى

أحزاب مصر
أحزاب مصر

في أكبر ملتقى سياسي، يجتمع عدد كبير من الأحزاب في مقدمتهم "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة الوطن، ومصر الحديثة"، بجانب تحالف الأحزاب السياسية، الذي يضم 42 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب، وحزب المؤتمر.

ويهدف الملتقى إلى استعراض جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ووضع رؤية العام المقبل، وذلك في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

يشارك في الملتقى كوارد الأحزاب السياسية المشاركة، وتتمثل في أعضاء الهيئة البرلمانية وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري.

يبدأ الملتقى في القاهرة 21 يونيو، ويغطي قطاع القاهرة والدلتا، بينما تقام المرحلة الثانية في محافظة سوهاج وتغطي قطاع الصعيد، أما المرحلة الثالثة تتضمن قطاع شرق الدلتا، وتعقد في محافظة الشرقية وتجرى المرحلة الرابعة في الإسكندرية، وتغطي قطاع غرب الدلتا.

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