الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين فى عملية إطلاق نار بمستوطنة عيلى

عملية إطلاق نار بمستوطنة
عملية إطلاق نار بمستوطنة عيلي

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة عيلي شمال رام الله، وإصابة 4 آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار شمال الضفة الغربية، كما دفع بتعزيزات أمنية وأغلق مستوطنة عيلي؛ ليبدأ حملة تمشيط بحثًا عن منفذ آخر.

ويترأس رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات أمنية في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

May be an image of ‎text that says '‎تردد 11747v القا الإخبارية القاهرة القاهرةالإخبارية News Al-Qahera عاجل :مراسلتنا: مقتل 4 مستوطنين في إطلاق نار شمال الضفة الغربية AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv Ûnew alqaheranewstv alqaheranewstv alqaheranews.net‎'‎

 

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎القاهرة الإخبارية News ة عاجل نتنياهو يترأس جلسة مشاورات أمنية في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv news Alqahera alqaheranewstv alqaheranewstv alqaheranews.net‎'‎‎

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