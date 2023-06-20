"القاهرة الإخبارية": مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين فى عملية إطلاق نار بمستوطنة عيلى

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة عيلي شمال رام الله، وإصابة 4 آخرين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل أحد منفذي عملية إطلاق النار شمال الضفة الغربية، كما دفع بتعزيزات أمنية وأغلق مستوطنة عيلي؛ ليبدأ حملة تمشيط بحثًا عن منفذ آخر.

ويترأس رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات أمنية في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.