إزالة 6 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بمراكز المنيا (صور)

كثّفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا؛ لرصد كل أشكال التعديات على الاراضي الزراعية، وغيرها من أملاك الدولة وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد بلا تهاون.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، واصلت حملاتها المكثفة لإزالة كل أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، حيث رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية بقرية البرجاية حالتيّ تعدٍ على أرض إصلاح زراعي على مساحة قيراط بقرية زهرة، وأيضًا تم رصد حالتيّ تعدٍ على أرض زراعية على مساحة ١٤سهمًا بالوحدة المحلية بقرية تله.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية والقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أنه وجّه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى، بالتعاون مع الجهات المختصة والمتغيرات المكانية بالوحده لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء بدون ترخيص وإزالتها في المهد.

وأضاف تاج جلال أبوسداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أنه استمرارًا في تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بايقاف حالة تعدٍ وردم المخالفة بقرية أسمنت بمركز أبوقرقاص، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون، وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأكد هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي بإشراف على الكيال، وفضل الجبالي، نائبا رئيس المركز قامت بإزالة حاله تعد بالبناء على الأرض الزراعية بمطاي البلد بحي غرب المدينة على مساحة ١٧٥ مترًا بحضور رئيس الحي ومسؤولي التنظيم ومسؤولي الجمعية الزراعية، مؤكدًا مواصلة الوحدة المحلية لمركز مطاي التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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