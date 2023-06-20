الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران القوصية للكاثوليك يستقبل الراهبات الاليزابتيين بأبو جبل

الأنبا مرقس وليم
الأنبا مرقس وليم

استقبل الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك بمقر المطرانية بمدينة القوصية الراهبات الاليزابتيبن بقرية عزبة النصر (أبوجبل) فى حضور الأب وسيم وهيب راعى كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس للأقباط الكاثوليك بأبو جبل.

قدم الأخوات الراهبات خلال اللقاء التهنئة للأنبا مرقس وليم بسيامته الأسقفية وتجليسه مطرانا لإيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك شكر المطران الأخوات الراهبات والاب وسيم زيارتهم المباركة.

واطمئن عن خدمة الراهبات الاليزابتيين بعزبة النصر ورسالتهن الجليلة فى العمل الراعوى والاجتماعي بين أبناء الرعية بل ودورهن الفريد فى العمل الصحى بالمستوصف لكافة أبناء القرية.

فى ختام اللقاء تمنى المطران للأخوات الراهبات مزيد من الحضور والعطاء لخير الإنسان ومجد الله .

وكان قد شهد الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك، حفل ختام أنشطة معسكر أخوة الرب بدير راهبات المحبة بالقوصية.

و كان فى استقبال المطران الأخت ندا عيد رئيسة دير راهبات المحبة بالقوصية، والأخوات الراهبات بالقوصية والمنشاة الكبرى. 

وشارك فى حضور الاحتفالية القمص انطون رزق الله، الأب يوحنا ماهر، رعاة كاتدرائية القلب الأقدس بالقوصية، والأب شربل خوري المرشد الروحي لنشاط المرسلين العلمانيين المنصوريين .

تخلل فقرات الاحتفالية باقة من الترانيم والأغاني والمشاهد التمثيلية، كان قد قام الأطفال بإعدادها مع الخدام خلال فعاليات المعسكر، التى امتدت أعماله فى الفترة من 29 مايو حتى 15 يونيو الجاري، تحت عنوان "افتح قلبك ليسوع تعيش فى فرح على طول".

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