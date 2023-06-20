الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: وست هام يرفض عرض آرسنال الثاني لضم ديكلان رايس

رايس
رايس

رفض وست هام العرض الثاني من نظيره آرسنال لضم لاعب الوسط ديكلان رايس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك" البريطانية، إن إدارة الجانرز قدمت عرضها الثاني اليوم لضم رايس والذي بلغ 75 مليون جنيه إسترليني إضافة 15 مليون متغيرات.

وأضاف التقرير، أن إدارة وست هام رفضت العرض وتتوقع دخول مانشستر سيتي في الصفقة بقوة خلال الأيام المقبلة.

ولعب ديكلان رايس 50 مباراة بقميص فريق وست هام خلال الموسم الجاري، وسجل 5 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تدفع إدارة أرسنال أكثر من 100 مليون جينه إسترليني لضم لاعب وسط الملعب.

وبدأ ديكلان رايس مسيرته الاحترافية ضمن صفوف فريق تشيلسي للشباب، ثم انتقل لفريق وست هام للشباب في صيف عام 2013 قبل التصعيد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2015، قبل أن ينتقل لفريق تحت 21 عامًا في الصيف التالي ثم ينضم للفريق الأول في صيف عام 2017.

رايس ديكلان رايس ارسنال تشيلسى وست هام إدارة أرسنال

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