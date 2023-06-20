الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رؤساء الملائكة ميخائيل وغبريال

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم اللاثاء، بذكرى اثنين من رؤساء الملائكة وهما الملاك ميخائيل والملاك غبريال.

وقال القمص ميخائيل جرجس صليب في كتاب الملائكة، لمشاهير الآباء القديسين إنه لقد خلق الملائكة الأطهار لكي تخدمه، ومع ذلك أمرها أن تخدم الإنسان أيضًا.. ولقد كانت مخصصة للإله العليّ الساكن في السموات, ولكن لمحبته العجيبة جعلها تنزل إلى الأرض لمعونة الإنسان.

و الملائكة أكثر اقتدارًا وقوة وسرعة ونشاطًا من الإنسان، وكذلك هم أعلم من البشر، لأن طبيعة الملاك روحانية ونارية ونورية، لذلك يمكنه أن يكتشف أشياء لا يمكننا نحن أن نكتشفها بسبب كثافة أجسادنا, وبسبب ضعف هذا الجسم وما يصيبه من أمراض وعلل، وما إلى ذلك من أشياء تعطل قدرة الروح على أن تنفذ إلى صميم الأشياء.

أما الملاك فهو أقدر على معرفة الأشياء، وأسرع إلى الوصول إلى حقائق الأمور من الإنسان, من أجل ذلك يكون الملاك دائمًا أعلم من البشر في معرفة الأشياء والحوادث الجارية الماضية والحاضرة...

والملائكة فوق ذلك لا يمرضون ولا يضعفون، ولا ينامون ولا يموتون, لأنهم كائنات روحانية, وهم في حالة صحو ويقظة مستمرة، ولهم قدرة عجيبة على النفاذ إلى طبيعة الأشياء. . ويقول المزمور "باركوا الرب يا جميع خدامه العاملين مرضاته"

وفي هذا ينسب إلى الملائكة أنهم مقتدرون بالقوة... وأنهم أقوياء، وهذا حق... فان ملاكا واحدا قتل في ليلة واحدة 185 ألف رجل من جيش سنحاريب ملك أشور وملاك آخر قتل كل بكر في أرض مصر