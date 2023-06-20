الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الأرثوذكسية" تحتفل بذكرى اثنين من رؤساء الملائكة

البابا شنودة
البابا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم وأمس بذكرى اثنين من رؤساء الملائكة وهما الملاك ميخائيل والملاك غبريال.

وعن عدد الملائكة، قال البابا الراحل شنودة الثالث، في عظة الأربعاء التي القاها يوم 13 أكتوبر 2010 في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالقاهرة، إن عدد الملائكة ربوات. و"الربوة" أي "عشرة آلاف" نحن نقول في صلاتنا: "ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة". الربوات: أي 10.000×10.000 = مائة مليون. فعدد الملائكة كبير.. وفي الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 12 يقول: "رَبَوَاتٍ هُمْ مَحْفِلُ المَلاَئِكَةٍ"، ونص الآية هو: "بَلْ قَدْ أَتَيْتُمْ إِلَى جَبَلِ صِهْيَوْنَ، وَإِلَى مَدِينَةِ اللهِ الْحَيِّ. أُورُشَلِيمَ السَّمَاوِيَّةِ، وَإِلَى رَبَوَاتٍ هُمْ مَحْفِلُ مَلاَئِكَةٍ"

ونقول الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية. ولا أدري عندما تذهبون أنتم إلى السماء بعد عمر طويل، هل ستجدون مكانًا وسط زحام الملائكة؟! فهم ربوات ربوات.

كما أشار إلى أن من ضمن أعمال الملائكة التسبيح والملائكة درجات وطغمات، فهناك الشروبيم الذي أحيانًا يسمى الكروبيم جمع كروب والسيرافيم جمع ساراف مع مراعاة ان الياء والميم في اللغة العِبرية تعطي صيغة الجمع، وهم مخصصين للتسبيح.

وعن طغمات الملائكة فيوجد في الملائكة ما يسمى بالرئاسات والسلاطين والكراسي والربوبيات (ربوبيات جمع رب – أي ملاك برتبة رب)، ولذلك بالنسبة لربنا نقول عليه رب الأرباب أي لو كل هؤلاء الملائكة أرباب يكون ربنا رب الأرباب كما أنه ملك الملوك.

والرؤساء أهمهم ميخائيل وغبريال (أو جبرائيل) ورافائيل وسوريال، فهناك 7 رؤساء ملائكة كبار.

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