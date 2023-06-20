بيزنطيو مصر يحيون ذكرى القدّيس الشهيد مثوذيوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بتذكار القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة مثوذيوس أسقف باتاره، الذي استشهد حول سنة 311-312، وهو أسقف لمدينة صور، وقد نقل إليها من الاولمب وباتاره. خلَّف مؤلفات كثيرة، أشهرها وأجملها "وليمة العذارى".

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: لا يمكن لإرشادات القدّيسين الآخرين أن تلمس أحدًا بقدر ما يمكن أن تلمسه إرشادات الربّ نفسه، مع كلّ محبّته للبشر، لأنّ همّ الربّ الوحيد هو إنقاذ الإنسان. فهو يصرخ إذًا ليحثّ البشر على إنقاذ أنفسهم: "تَمَّ الزَّمانُ وَاقْتَرَبَ مَلَكوتُ الله". هو يريد أن يهتدي الناس الذين يأتون إليه. بالطريقة نفسها، جعل رسول الربّ نفسه لسان حال صوت الله: "إِنَّ الرَّبَّ قَريب؛ أَمَّا أَنتُم، أَيُّها الإِخوَة، فلَستُم في الظُّلُماتِ حتَّى يُفاجِئَكم ذلِك اليَومُ مُفاجَأةَ السَّارِق.

أمّا أنتم، فهل تشعرون بهذا القدر القليل من الخشية، أو بالأحرى، هل أنتم جاحدون إلى حدّ عدم الإيمان بالربّ نفسه أو ببولس، خاصّة حين "تكون قيوده في سبيل المسيح"؟. "ذوقوا وانظروا ما أَطيَبَ الرَّبَّ!". الإيمان سيعرّف عنكم، والخبرة ستعلّمكم، والكتاب المقدّس سيرشدكم كالمربّي. لقد قال لكم: "هَلُمُّوا أَيُّها البَنونَ وليَ استَمِعوا مَخافةَ الرَّبِّ أُعَلِّمُكم". وللمؤمنين، أضاف الكتاب المقدّس قائلاً: "مَن ذا الَّذي يَهْوى الحياة ويُحِبُّ الأَيَّامَ لِيَرى فيها الخَيرات؟" "وأَخلُقُ لِلنَّائِحينَ عِندَه ثَمَرَةَ الشَّفَتَين: السَّلامَ السَّلامَ لِلبَعيدِ وللقَريب قالَ الرَّبُّ، وأَشفيه". لم يُخفِ الكلمة نفسه عن أحد؛ إنّه نور عام. هو يلمع لجميع البشر؛ فلا أحد غريب بالنسبة إليه.

فلنسرع إذًا باتّجاه الخلاص، باتّجاه الولادة الجديدة. فلنسرع، نحن الذين نشكّل العدد الكبير، ولنجتمع ضمن قطيع واحد ، ولنحقّق الوحدة من خلال اتّباع الرب يسوع بالمسيح الواحد. هكذا، فإنّ اتّحاد الكثير من الأصوات، بعد أن يكون التناغم الإلهي قد أخضع تنافرها، سيشكّل أخيرًا سمفونيّة واحدة. ولن يجد الكورس، المطيع لقائده أي للكلمة، راحته إلاّ في الحقيقة نفسها، حين يصبح بإمكانه أن يقول: "أَبَّا، يا أَبَتِ".