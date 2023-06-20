باحث لـ"الدستور": "الغمري" قرر فضح الإرهابية بعد تخليها عنه في تركيا

قال الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إسلام الكتاتني، إن الإعلامي الهارب حسام الغمري، يعد من أخطر العناصر الإخوانية الهاربة خارج مصر من حيث الحديث والرؤية والتحليل، على عكس المتواجدين في الخارج ممن ليست لديهم أي رؤية ولا يملكون سوى النعرات الوهمية والحيدث المتواصل عن العنف والفوضى.

وأضاف “الكتاتني” في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن "الغمري" بدأ خلال الآونة الأخيرة، في فضح أساليب الجماعة الإرهابية، بعد الفترة الطويلة التي قضاها معهم في الخارج، مؤكدًا أن المواقف التي شهدها “الغمري” من جماعة الإخوان الإرهابية طوال السنوات الماضية وطرق تعاملهم معه دفعته إلى كشفهم على حقيقتهم، بعد تخليهم عنه خلال فترة القبض عليه واحتجازه في تركيا.

وأوضح أن كشف “الغمري” عن أساليب الجماعة الإرهابية تأتي تحت مقولة "رب ضارة نافعة"، فالرجل بدأ في كشف بعض الفضائح داخل جماعة الإخوان الإرهابية والخبايا التي تتعلق سواء بالإرهابية أو من يسمون أنفسهم معارضوا الخارج، لجموع المصريين، فهذا أمر جيد ويصب في صالح مصر.

وأكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن “الغمري” الذي بدأ في كشف حقائق الإخوان الإرهابية في الخارج، هو أخطر عناصر التحليل السياسي التي كانت تعمل لصالح الجماعة الإرهابية قبل الانشقاق عنها.