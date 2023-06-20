الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"رسول تاكمس" تفوز بالجائزة الثانية في مسابقة الرواية بنادي القصة.. وحجب الأولى

مسابقة الرواية
مسابقة الرواية

فازت رواية “رسول تاكمس” للروائي محمد عباس داود بالجائزة الثانية في مسابقة نادي القصة (دورة كمال رحيم) بينما فازت رواية أسرار بيت العنكبوت للروائي  عبد الرحيم درويش بالجائزة الثالثة. وقد قرر النادي حجب الجائزة الأولى.

وكان مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه الأخير برئاسة الكاتب الكبير  محمد السيد عيد قد اعتمد نتيجة المسابقة، حيث فاز بالجائزة الأولى 
في القصة القصيرة المخطوطة القاص علي أحمد حسنين عن قصته “ناني”، بينما فازت بالجائزة الثانية القاصة هبة الله محمد عن قصتها “سائر بلا أجنحة وآثام”. وفازت بالجائزة الثالثة القاصة رحاب فاروق عمر عن قصتها “تخاطر”.
وفاز بالجائزة الرابعة القاص محمود عبد الحميد ابراهيم عن قصته “ذكرى”، أما الجائزة الخامسة فقد فاز بها القاص محمد فوزي عفيفي عن قصته “جاثوم”.

وأعرب الكاتب الصحفي الكبير علاء عبد الهادي عن ترحيبه بنشر القصص القصيرة الفائزة في صحيفة أخبار الأدب.
وسيتم نشر دراسات نقدية حول الروايتين الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث في مجلة القصة عدد أكتوبر المقبل.
وقال الكاتب الكبير أحمد عبد الرازق أبو العلا رئيس لجنة المسابقات بنادي القصة إن الاشتراك في  مسابقة النادي لعام ٢٠٢٤ سوف يبدأ في نوفمبر المقبل.
وتشمل المسابقة :

- الرواية المخطوطة.
-القصة القصيرة المخطوطة.
- القصة القصيرة الموجهة للأطفال.
كما سيتم إضافة فرع جديد ولأول مرة لجوائز نادى القصة وهو مخصص لأعضاء النادى.

 ويشترط أن يكون المتقدم قد سدد اشتراك النادي عن آخر سنة.

وأعلن الكاتب محمد القصبي رئيس لجنة النشاط الثقافي بالنادي أن حفلا لتوزيع جوائز العام الحالي - ٢٠٢٣-  سوف يقام خلال شهر أغسطس المقبل، يحضره كبار المسئولين في المؤسسات الثقافية ورموز المشهد الأدبي.

الأكثر قراءة

كشف سبب إطلاق معيد النار على أستاذه فى مستشفى جامعة طنطا

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

طلاب "حقوق قنا" ينظمون ممرا شرفيا لتكريم أستاذهم بجامعة جنوب الوادي

لمحو أخطاء نيتفليكس.. فيلم وثائقي عالمي جديد يكشف إنجازات كليوباترا

سقوط بلكونة عقار فى العمرانية

رئيس الأوبرا يشكر الشركة المتحدة على رعاية مشروع "مدحت والكبار"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة