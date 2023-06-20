"رسول تاكمس" تفوز بالجائزة الثانية في مسابقة الرواية بنادي القصة.. وحجب الأولى

فازت رواية “رسول تاكمس” للروائي محمد عباس داود بالجائزة الثانية في مسابقة نادي القصة (دورة كمال رحيم) بينما فازت رواية أسرار بيت العنكبوت للروائي عبد الرحيم درويش بالجائزة الثالثة. وقد قرر النادي حجب الجائزة الأولى.

وكان مجلس إدارة النادي خلال اجتماعه الأخير برئاسة الكاتب الكبير محمد السيد عيد قد اعتمد نتيجة المسابقة، حيث فاز بالجائزة الأولى

في القصة القصيرة المخطوطة القاص علي أحمد حسنين عن قصته “ناني”، بينما فازت بالجائزة الثانية القاصة هبة الله محمد عن قصتها “سائر بلا أجنحة وآثام”. وفازت بالجائزة الثالثة القاصة رحاب فاروق عمر عن قصتها “تخاطر”.

وفاز بالجائزة الرابعة القاص محمود عبد الحميد ابراهيم عن قصته “ذكرى”، أما الجائزة الخامسة فقد فاز بها القاص محمد فوزي عفيفي عن قصته “جاثوم”.

وأعرب الكاتب الصحفي الكبير علاء عبد الهادي عن ترحيبه بنشر القصص القصيرة الفائزة في صحيفة أخبار الأدب.

وسيتم نشر دراسات نقدية حول الروايتين الفائزتين بالمركزين الثاني والثالث في مجلة القصة عدد أكتوبر المقبل.

وقال الكاتب الكبير أحمد عبد الرازق أبو العلا رئيس لجنة المسابقات بنادي القصة إن الاشتراك في مسابقة النادي لعام ٢٠٢٤ سوف يبدأ في نوفمبر المقبل.

وتشمل المسابقة :

- الرواية المخطوطة.

-القصة القصيرة المخطوطة.

- القصة القصيرة الموجهة للأطفال.

كما سيتم إضافة فرع جديد ولأول مرة لجوائز نادى القصة وهو مخصص لأعضاء النادى.

ويشترط أن يكون المتقدم قد سدد اشتراك النادي عن آخر سنة.

وأعلن الكاتب محمد القصبي رئيس لجنة النشاط الثقافي بالنادي أن حفلا لتوزيع جوائز العام الحالي - ٢٠٢٣- سوف يقام خلال شهر أغسطس المقبل، يحضره كبار المسئولين في المؤسسات الثقافية ورموز المشهد الأدبي.