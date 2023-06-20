الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 43 متهمًا فى "خلية العجوزة الإرهابية" لـ19 أغسطس

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية العجوزة، لجلسة 19 أغسطس للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

ارهاب محاكمة خلية العجوزة مرافعة محاكمة العاجلة

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