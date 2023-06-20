الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تحت عنوان " نحو بيئة عمل أكثر شمولًا"..

برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يعلن انطلاق ملتقى "الوصول للأعمال" (صور)

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

أطلق برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، أول ملتقى الوصول للأعمال: نحو بيئة عمل أكثر شمولًا، وذلك اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الغد.

 


وأكدت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، خلال كلمتها الافتتاحية  للملتقى، أهمية التعاون والشراكات وأنه يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة العمل معا لخلق بيئة عمل تدعم وتشجع المشاركة النشطة للمرأة في الاقتصاد.

 


وأضافت "كفافي": "يتمتع القطاع الخاص بالقدرة على أن يكون قوة تحويلية، وقيادة للتغيير، وخلق الفرص وتعزيز مجتمع شامل حيث يمكن للمرأة أن تزدهر.

 


وتضمنت الفعالية جلسات تفاعلية تلبي اهتمامات الحضور لمناقشة التحديات والحلول لتوظيف واستبقاء السيدات العاملات وقادت المناقشات لتوصيات محددة حول موضوعات متعددة، مثل التوظيف وحوافز الأعمال للمساواة بين الجنسين وحلول عملية تواجه مشكلات تغير المناخ، وتفعيل وإنشاء منصات لربط الشركات بمواهب من العاملين والعاملات المؤهلين.

 

 

وشارك في حفل انطلاق الملتقى، متحدثون خبراء في النوع الاجتماعي وتنمية المشاريع مثل الدكتورة رغدة الإبراشي، رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور محمد واكد، مستشار النوع الاجتماعي والاستاذ هشام بيومي، خبير تنمية المشاريع.

 

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